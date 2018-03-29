​Житель Кемерово, потерявший семью при пожаре, рассказал, что все двери в кинозалы были открыты // ВИДЕО

Житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший при пожаре в «Зимней вишне» трёх детей, жену и сестру, получил доступ к записям камер наблюдения торгового центра. После чего опубликовал видеообращение, в котором утверждает, что сначала все двери в кинозалы были открыты.

По его словам, дверь запер один из зрителей из-за сильного задымления. Востриков отметил, что скорей всего он решил дождаться спасателей, но они туда не пришли.

Он спрашивает, почему не была задействована вертолётная техника, и усомнился в том. что пожарные приехали вовремя, пишет «Интерфакс».

Напомним, что ранее несколько жителей Кемерово уже подали жалобы в прокуратуру на бездействие полицейских и пожарных.