​Житель Кемерово, потерявший семью при пожаре, рассказал, что все двери в кинозалы были открыты // ВИДЕО

Житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший при пожаре в «Зимней вишне» трёх детей, жену и сестру, получил доступ к записям камер наблюдения торгового центра. После чего опубликовал видеообращение, в котором утверждает, что сначала все двери в кинозалы были открыты.
По его словам, дверь запер один из зрителей из-за сильного задымления. Востриков отметил, что скорей всего он решил дождаться спасателей, но они туда не пришли.
Он спрашивает, почему не была задействована вертолётная техника, и усомнился в том. что пожарные приехали вовремя, пишет «Интерфакс».
Напомним, что ранее несколько жителей Кемерово уже подали жалобы в прокуратуру на бездействие полицейских и пожарных.
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