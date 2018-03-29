​Дуров объяснил причину сбоя в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров объяснил сбои в мессенджере. По его словам, причина в отключении питания в кластере серверов компании, пишут «Ведомости» со ссылкой на его сообщение в Twitter.

Дуров подчеркнул, что сбои преимущественно затронули европейских пользователей. «Работаем над тем, чтобы исправить проблему, но многое зависит от того, когда обслуживающая дата-центр компания восстановит работу оборудования», – уточнил предприниматель.