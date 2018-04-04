Сургутский район разыграет путешествие по России в квесте

Сургутский район планирует активно развивать туристическую деятельность на территории муниципалитета. В 2018 году будет реализована программа «Операция туризм», которая включает в себя ряд мероприятий, в том числе приуроченных к празднованию 95-летнего юбилея Сургутского района.

Отдыхающих будут привлекать с помощью внедрения новых форм туризма. Например, «Музей в чемодане» подразумевает выезд экспонатов к экскурсанту. Для апробации были выбраны труднодоступные и отдаленные территории района, в том числе Лямино, Сытомино, Локосово, жители которых не имеют возможности самостоятельно выехать в музейные центры - люди имеют возможность выезжать, но не часто. Планируемый охват составит не менее 1 200 детей.

Также с 10 апреля стартует проект – квест «Туристическими тропами Сургутского района». Главная особенность таких соревнований – все участники получат приз, главный из которых путешествие по России. Чтобы пройти квест, необходимо будет посетить 7 объектов на территории муниципалитета, в их числе крупнейшие музеи района и выполнить ряд заданий.