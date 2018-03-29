К 2020 году в районе 70 процентов детей получат качественные услуги допобразования

В Сургутском районе активно развивается рынок услуг дополнительного образования. В 2016 году 8 учреждений негосударственного сектора, 6 из которых имели лицензию и представляли 27 дополнительных общеобразовательных программ через департамент образования детям общим охватом 238 учеников.В 2017 году все показатели были увеличены: поставщиков услуг допобразования стало 12, семеро из них имеют лицензии. Общее количество программ – 30 и теперь они охватывают 575 детей.

Департамент образования Сургутского района к 2020 году планирует задействовать в качественных программах дополнительного образования до 70% детей от 5 до 12 лет. Для этого в муниципалитете вводят персонифицированное образование, так называемый сертификат дополнительного образования и создают условия для доступного получения услуг. Целью предоставления сертификата является финансовая обеспеченность программ допобразования.

«С 1 сентября 2017 года было выдано 50 сертификатов, а с рынка услуг к нам пришло три поставщика. Общая сумма выданных сертификатов составила 343 401 рубль», - отмечает Ольга Кочурова, директор департамента образования и молодежной политики.