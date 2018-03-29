В Сургутском районе динамично развивается сельское хозяйство

В Югре действует программа развития агропромышленного комплекса и рынка сельскохозяйственной продукции. В рамках поддержки сельхоз производители Сургутского района в прошлом году получили 217 миллионов рублей, шесть из которых выделены из бюджета района.

«За 2017 год по каждому показателю в развитии рынка производства агропромышленной продукции Сургутского района есть прирост около 15-20%», - отметила Инна Шхагапсоева, начальник службы по сельскому хозяйству администрации района.

Шхагапсоева отметила, что в муниципалитете динамично развивается сельское хозяйство. Также начальник службы рассказала, что в Белом Яру появился новый фермер, он строит в поселении перепелиную ферму вместимостью 30 тысяч голов и ставит целью производить 5 миллионов яиц в год. Каркас и крыша фермы уже построены, здание будет готово ориентировочно в июле 2018 года. Будущему производителю была оказана грантовая поддержка в размере 11 миллионов рублей, выделенных из бюджета округа, остальная часть – 8 миллионов – это его личные накопления.