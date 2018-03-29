​По всей России перестал работать мессенджер Telegram

По всей России пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера, пишут «Ведомости».

Согласно сообщениям в Twitter, сбой затронул не только российских пользователей.

Telegram подтвердил, что проблемы возникли у пользователей в Европе, в странах Ближнего Востока и в странах СНГ. «Мы изучаем эту проблему и надеемся вскоре восстановить работу», – говорится в сообщении мессенджера.

По данным сайта Outage.Report, сбои в работе мессенджера зафиксированы в том числе в Италии, Германии, Польше, Турции, России, Испании, Израиле, Финляндии и на Украине.

Напомним, 28 марта основатель Telegram Павел Дуров сообщил в Twitter, что на этой неделе к мессенджеру каждый день присоединялись 700 000 новых пользователей. «На этой неделе в Telegram ежедневно регистрировались 700 000 новых пользователей. За год рост аудитории превысил 70% по сравнению с прошлым годом на большинстве рынков», — уточнил Дуров.

Дуров объяснил причину сбоя в Telegram, подробней по ссылке.