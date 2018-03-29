В Югре прошел первый чемпионат по снежным дисциплинам ездового спорта «Югорская весна-2018»

В Сургуте подвели итоги первого в истории Югры открытого чемпионата и первенства по снежным дисциплинам ездового спорта «Югорская весна-2018», пишет Ugra-news.
В соревнованиях, которые проходили на протяжении двух дней, были задействованы более 30 участников из Ханты-Мансийска, Югорска, Каменск-Уральского и Тюмени.
Первые места соревнований распределились следующим образом:
«Лыжи-спринт мужчины, 5 км» — Александр Кардашин (Каменск-Уральский);
«Лыжи-спринт женщины, 5 км» - Гульнара Гилева (Тюмень);
«Нарта-спринт две собаки, 5 км» - Сергей Орлов (Ханты-Мансийск);
«Нарта-спринт шесть собак, 10 км» - Михаил Фатеев (Тюмень);
«Нарта-спринт четыре собаки, 10 км» - Анастасия Орлова (Ханты-Мансийск).
Бизнес молодых в Сургуте. Руководители лофт-проекта «Место» Михаил Андриуца и Дмитрий Соболев // ONLINE 2 апреля в 15.00