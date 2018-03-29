​Роскачество: большинство стиральных порошков «не предназначено для отстирывания пятен»

«Роскачество» проверило 31 марку стирального порошка, продающегося в России. Ведомство признало все изученные образцы безопасными, но нашло средства, которое идеально отстирывало бы пятна, пишет «РБК».

По словам ведомства, большинство порошков «не предназначено для отстирывания пятен». При этом отмечается, что из всех проверенных брендов, 22 были произведены в России. Остальные были поставлены из Германии, Австралии, Белоруссии, Бельгии, Дании, США и Южной Кореи.

«В лучших испытательных центрах страны эксперты проверили все товары по 30 параметрам качества и безопасности, включая возможности отстирывания разных видов пятен, влияние на ткань, а также негативное воздействие на здоровье человека», — говорится в описании исследования.

Эксперты не установили ни одного нарушения безопасности. Однако несмотря на это исследование показало, что ни один из порошков не оказался способен универсально отстирать все пятна. «Эксперты сделали вывод, что большинство порошков не предназначено для отстирывания пятен, а призваны лишь освежить белье», — пояснили авторы исследования.

«Чем меньше химических компонентов в порошке, тем хуже отстирывающая способность средства», — пишут авторы исследования.