​СК запросил помощь Лондона в деле о покушении на Юлию Скрипаль

Следственный комитет России составил запрос о правовой помощи Великобритании в расследовании уголовного дела по факту отравления дочери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — Юлии, пишет «РБК» со ссылкой на заявление официального представителя ведомства Светлану Петренко.

«СК России передал для направления компетентным органам Великобритании запрос о правовой помощи по уголовному делу, возбужденному по факту покушения на убийство гражданки РФ Юлии Скрипаль, совершенного общеопасным способом на территории Солсбери (Великобритания)», — сказала она.

По ее словам, Россия попросила британских коллег совершить процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств преступления, и предоставить копии материалов уголовного расследования.