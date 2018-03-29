​Мэй и Меркель договорились о совместной борьбе с «растущей российской агрессией»

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй договорились продолжать совместную борьбу с «растущей российской агрессией». Такое решение было принято в ходе телефонного разговора между Меркель и Мэй, пишут «Ведомости».
«Премьер-министр поблагодарила канцлера за активную поддержку и солидарность в связи с инцидентом в Солсбери», — говорится в сообщении британского правительства.
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