​Опубликованы сроки начала строительства моста через Обь

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин рассказал, что начало строительства моста на Ямале через Обь запланировано на 2018 год, пишет «РБК Тюмень».

«Мы приступим в этом году к реализации проекта Северный широтный ход (СШХ) и конкретно к строительству моста через Обь», — сказал Дмитрий Кобылкин.

В рамках проекта запланировано строительство железнодорожного коридора, который должен соеденить Северную и Свердловскую железные дороги. Это обеспечит связь транспортной системы России через порт Сабетта с Северным морским путем (СМП).

Ранее, Дмитрий Медведев подписал распоряжение о старте концессионной процедуры для строительства Северного широтного хода. Среди участников проекта «Газпром» и РЖД. На реализацию СШХ потратят около 260 млрд.