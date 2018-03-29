​На месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могут построить сквер в память о погибших

На месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово предложили разбить сквер в память о погибших при пожаре, пишет «Интерфакс».

С таким предложением выступил мэр Кемерово Илья Середюк. По его словам, в сквере будет создана аллея и посажено дерево в честь каждого погибшего. Также с архитекторами обсуждается возможность установки мемориала.

«Никто уже туда не пойдет, даже если оно будет восстановлено — там сердце будет ломить при входе», — подчеркнул Сердюк и добавил, что его идею поддержал областной штаб по ликвидации ЧС и жители города.