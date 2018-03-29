​Цена бензина может вырасти к лету на 2-5 рублей

Согласно сообщениям некоммерческого партнерства «Совет по товарным рынкам» (СПТР), оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 28 марта достигли исторического максимума за весь период биржевых торгов с 2012 года, пишет «РБК».

«СПТР выражает обеспокоенность политикой крупных игроков топливного рынка — нефтяных компаний, которые искусственно ограничивают предложение топлива на биржевом рынке, формируя таким образом искусственный дефицит и провоцируя рост цен как на биржевом рынке, так и на АЗС, и для конечных потребителей — промышленных компаний и сельхозпроизводителей», — говорится в сообщении совета.

Если тенденция продолжится, через три месяца цены на заправках вырастут до 5 руб. на литр, а независимые АЗС перестанут продавать топливо, предупреждает председатель правления СПТР и совладелец компании «Солид-товарные рынки» Илья Мороз.

«За последние полтора месяца бензин в мелком опте стал дороже на два руб. за литр, разница этой цены с розничной у нас составляет 1,5–2 руб. на литр при операционных расходах около трех руб. на литр, что ведет к прямому убытку торговли бензином», — подтвердил РБК руководитель Алтайского топливного союза Юрий Матвейко.

По его словам, компании или будут повышать цены на заправках на 2 рубля или закроются.

Также свои данные представили «Аналитики товарных рынков» (АТР). Они заявляют, что доходность сетей АЗС в Санкт-Петербурге, отдельных регионах Урала и Сибири стала отрицательной.

За вычетом операционных расходов — на зарплату, хранение топлива, его перевозку и т.д. в 4 руб. на литр — столичные АЗС, по расчетам экспертов АТР, зарабатывают всего 0,8 руб. на литре бензина при доходности в 12,3%.

В Екатеринбурге при розничной стоимости бензина 37 руб. за литр за вычетом операционных расходов владельцы заправок получают 0,8 руб. убытка.