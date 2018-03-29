​Скрипали были отравлены на пороге их дома

Сергей и Юлия Скрипали, вероятно, были отравлены в Солсбери на пороге их дома. Максимальная концентрация нервно-паралитического вещества обнаружена у входной двери, пишет «Эхо Москвы» со ссылкой на Скотленд-Ярд.

BBC отметили, что яд мог быть добавлен в липкую массу, нанесённую на дверную ручку. Что объясняет факт присутствия следов вещества также и на автомобиле, и в ресторане, где бывший офицер ГРУ обедал с дочерью, заключает телерадиокомпания.

По уточнениям полицейских, следы яда были обнаружены и в других местах города, но не в таких количествах, как дома у Скрипалей.