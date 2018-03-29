16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,7626   EUR  71,0942  

​На Урале SIM-карты помогут транспортной безопасности

На Урале SIM-карты «включились» в работу по обеспечению транспортной безопасности. Уральский филиал ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса России» и компания «МегаФон» объявили о сотрудничестве. Оператор выиграл конкурс на предоставление скоростного мобильного интернета для ведомства. Срок действия договора – до 1 декабря 2020 года.

Сотрудники ведомственной охраны Минтранса России по всей стране охраняют стратегически важные объекты транспортного комплекса, в том числе метрополитены, аэропорты, мосты, вокзалы, гидросооружения. На Урале под ведомственной охраной находятся более 70 важнейших объектов, в их числе: международные аэропорты Сабетта, Кольцово, Рощино, Челябинск а также все немеждународные аэропорты региона. Под наблюдением специалистов и объекты аэронавигации: командно-диспетчерские пункты, локаторы, без которых не может функционировать ни один аэропорт.

Согласно условиям контракта, все подразделения Уральского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» связисты «МегаФона» обеспечат непрерывным, круглосуточным интернет-доступом для обмена данными со 120 мобильных устройств по сети 3G и 4G.

«Наиболее важные федеральные и региональные транспортные объекты находятся под государственной охраной. Мы обеспечиваем их безопасность не только силами сотрудников, но и с помощью технологий: устанавливаем инженерно-технические средства охраны – видеокамеры, системы охранно-пожарной и периметровой сигнализации. Мы регулярно совершенствуем систему, повышаем техническую защищенность объектов, и теперь оперативную загрузку важных данных, всю онлайн-работу доверяем скоростям «МегаФона», — отметил директор Уральского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» Константин Вольский.

«Ведомственная охрана — признанный эксперт в сфере охранных услуг. Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Ханты-Мансийск, Салехард, Сургут, Нефтеюганск, Когалым, Ноябрьск, Новый Уренгой, Надым, Воркута – вот далеко не полный перечень подразделений УВО, где мы гарантируем высокое качество передачи данных. Пропускная способность нашей сети позволяет максимально быстро отправлять «тяжелые» файлы, даже при самых высоких нагрузках. Все подразделения надежно защищены от несанкционированных подключений», — отметил директор по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам «МегаФона» на Урале Евгений Иванов.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 09:16, просмотров: 224, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Обещанного ждут

​Обещанного ждут
Погорельцы с Кедрового до сих пор не получили не только жилье, но и собранные пожертвования
Лилия Сулейманова Сегодня в 15:23
46 0
​Мы забрали всё

​Мы забрали всё
О выпускниках филфака СурГПУ на городском конкурсе «Журналист года-2017»
Николай Ганущак, заведующий кафедрой филологического образования и журналистики СурГПУ Сегодня в 14:57
79 0
Алмаз Авдияров: «Если стихотворение хорошее — маловероятно, что вы это не поймете»

Алмаз Авдияров: «Если стихотворение хорошее — маловероятно, что вы это не поймете»

Интервью с молодым сургутским поэтом, ставшим лауреатом международного фестиваля
Надежда Макаренко Сегодня в 09:11
227 0
Статья дня. Вместо тысячи матерных слов

Статья дня. Вместо тысячи матерных слов
Я могу говорить об этих людях только матом, но даже в матерном словаре, где 12 томов, с трудом подбираю эпитеты
Антон Орехъ, обозреватель Сегодня в 09:04
331 0
Меню школьных столовых – это вечный предмет спора между родителями // ИНФОГРАФИКА

Меню школьных столовых – это вечный предмет спора между родителями // ИНФОГРАФИКА
Голосующая аудитория siapress.ru высказала свое мнение о питании детей в школах и детских садах
Константин Шперлинг 28 марта в 17:48
464 0
Что будет дальше с развитием садоводства в Сургуте?

Что будет дальше с развитием садоводства в Сургуте?

На очередном заседании думы города, невзирая на мнение общественности и усилия прессы, было все-таки принято решение об изъятии территории садоводства в зону городских лесов
Александр Голосняк, председатель правления СТСН «Летние Юрты» 28 марта в 15:16
741 1
​От редакции. Дефицит человечности

​От редакции. Дефицит человечности
Если Владимир Путин приехал «разруливать» кемеровское ЧП и выглядел достойно (хоть и не в привычном для себя амплуа), то его подчиненные в регионе показали абсолютное непонимание ситуации и тотальную оторванность от реальности.
Блог газеты «Новый Город» 28 марта в 13:38
1090 14
#кемеровомыстобой

#кемеровомыстобой
Сургутяне почтили память жертв трагедии в Кемерово
Анастасия Якупова 28 марта в 12:29
437 0
Как спасти свою жизнь при пожаре

Как спасти свою жизнь при пожаре

Берем любую одежду: шарф, футболку, рубашку, блузку, подол юбки. Писаем. И дышим через описанную ткань
Лия Шарова, руководитель Стоп Угрозы 28 марта в 11:01
744 0
Статья дня. ​В кемеровском кошмаре виноват не Путин

Статья дня. ​В кемеровском кошмаре виноват не Путин
Совпадение выборов с катастрофой символично, но случайно
Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист 28 марта в 10:58
737 0
Можно ли отказаться быть присяжным? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Можно ли отказаться быть присяжным? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Есть более 10 случаев, когда не придется отдавать гражданский долг
Лилия Сулейманова 27 марта в 14:33
529 0
Попали под огонь: какие ТЦ в Сургуте горели за последние годы // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

Попали под огонь: какие ТЦ в Сургуте горели за последние годы // БОЛЬШОЙ ОБЗОР
Мелкие возгорания, крупные пожары и задымления происходят в торговых центрах города практически ежегодно
Лилия Сулейманова 27 марта в 15:57
1257 3
Все двери при пожарной тревоге должны открываться автоматически

Все двери при пожарной тревоге должны открываться автоматически
​Даже если существуют противоречия между противопожарными и антитеррористическими правилами они решаются в рабочем порядке
Игорь Белоус, директор по авиационной безопасности ОАО «Аэропорт Сургут» 27 марта в 15:08
532 1
Я не понимаю, зачем нужно было закрывать двери в кинотеатр

Я не понимаю, зачем нужно было закрывать двери в кинотеатр
Даже если в кинозал зайдет «заяц», это не проблема и не повод оставлять людей без возможности выйти.
Павел Угольков, генеральный директор «Интеркино» 27 марта в 12:21
1160 3
Весь этот шум после трагедии просто кого-то обогатит

Весь этот шум после трагедии просто кого-то обогатит
Кто-то получит шанс лишний раз съездить отдохнуть с семьей заграницу, другой обзавестись новым авто
Альберт Леонов, сургутянин 27 марта в 10:02
699 1
​Крах государства

​Крах государства
Люди настолько не верят изолгавшимся официальным лицам, которые могут все, что панические слухи о сотнях и сотнях трупов воспринимаются уже как одна из возможных версий реальности.
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 27 марта в 09:39
1654 42
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика