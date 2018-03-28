Проводка в ТЦ «Зимняя вишня» могла быть неисправна задолго до пожара

Глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин заявил, что посетители торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово сообщали о запахе горящей проводки за сутки до пожара, однако на это никто не обратил внимания, сообщает «Газета.ру».

«Мы сейчас выявляем очевидцев, свидетелей, которые говорили,… что были запахи проводки горящей, уже за сутки сами посетители чувствовали, что что-то не в порядке. То есть там периодически возникают проблемы, но, видимо, так все свыклись, и посетители, и хозяева, что особого внимания не обращали на это. Конечно, разберемся в системном плане, почему такое возможно было, с участием контролирующих организаций», — сказал Бастрыкин.

Он также отметил, что пожар вряд ли возник от открытого огня.