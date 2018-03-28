Арестован еще один фигурант дела о пожаре в кемеровском торговом центре

Заводский суд Кемерова арестовал на два месяца, до 25 мая, технического директора сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Георгия Соболева, сообщают «Ведомости».

Кроме того, 28 марта суд отправил под арест охранника ТРЦ Сергея Антюшина, который, по версии следствия, не включил систему оповещения после начала пожара, а также управляющую ТРЦ Надежду Судденок. Также фигурантами дела являются руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и сотрудник компании Александр Никитин – во вторник суд продлил срок их задержания до 72 часов.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК), «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ст. 219 УК) и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК).