​Умер актер, певец и автор песен Олег Анофриев

Издание RT со ссылкой на телеведущего Александра Олешко рассказало о смерти актера, певца и автора песен Олега Анофриева. Он умер в возрасте 87 лет.

Олешко сообщил, что узнал о смерти Анофриева от его внучки. По его словам, актер долго болел.

Справка:

Олег Анофриев сыграл в кино более 60 ролей; он снялся в таких фильмах, как «Девушка с гитарой», «Алые паруса», «Человек с бульвара Капуцинов». Также он известен как автор и исполнитель песен — всего Анофриев написал более 50 композиций к фильмам, мультфильмам и спектаклям. Кроме того, он озвучивал мультфильмы. В частности, в мультфильме «Бременские музыканты» Анофриев пел за всех персонажей, кроме принцессы.