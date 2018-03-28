​Сургутскую ИК-11 посетил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел в сопровождении начальника УФСИН России по ХМАО – Югре Дмитрия Безруких посетил исправительную колонию №11.

В день Похвалы Пресвятой Богородицы, митрополит Павел совершил Божественную литургию в храме в честь иконы Божией Матери «Споручницы грешных» исправительной колонии строгого режима № 11 Сургута.

Как отметил священнослужитель в своем обращении к прихожанам, самое главное, чтобы человек не просто нес наказание, которое ему назначило общество, а глубоко и искренне осознал свои проступки.

Завершилась служба причастием. По окончании Богослужения состоялась встреча митрополита Павла с осужденными. Во время духовной беседы он отметил, что за все пасторское служение ему довольно редко удается посещать исправительные учреждения, где люди, как правило, в большей степени нуждаются в слове пастыря.