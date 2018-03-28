​Сургутяне могут принять участие конкурсе исполнителей эстрадной песни «Молодые голоса Сургута»

22 апреля в «Городском культурном центре» состоится X Юбилейный конкурс исполнителей эстрадной песни «Молодые голоса Сургута».

Мероприятие пройдет в несколько этапов: 21 апреля - отбор участников, 22 апреля - Гала-концерт и церемония награждения конкурса.

Заявки на участие моно подать до 10 апреля в Оргкомитет конкурса по адресу: ул. Сибирская, д.2 каб. №2 с 14.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, а также по электронной почте zayavka.gkc@mail.ru, справки по телефону: 24-36-90