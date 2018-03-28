​Двое сургутян сели в машину к незнакомцам и ограбили их

25 марта к полицейским обратился сургутянин 1999 года рождения.

Он рассказал, что вместе с другом сидели в машине, к ним в автомобиль сели двое незнакомых мужчин и попросили довезти их до дома по улице Иосифа Каролинского. Испугавшись незнакомцев, парни решили довезти их до пункта назначения. По приезду один из злоумышленников начал душить потерпевшего и забрал у него из кармана куртки около 200 рублей и банковскую карту, с которой впоследствии перевел себе на электронный кошелек еще около двух тысяч рублей.

Стражи правопорядка задержали мужчин 1985 и 1989 годов рождения, оба они привлекались за совершение краж, грабежей и угонов.

За совершенный грабеж они могут попасть за решетку на срок до семи лет.