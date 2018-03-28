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​МИД: Великобритания не способна обеспечить безопасность российских граждан

МИД России заявил, что власти Великобритании «систематически демонстрируют неспособность обеспечить безопасность на своей территории российских граждан».

Также МИД привел примеры: «загадочное самоубийство» Бориса Березовского, смерть при невыясненных обстоятельствах Бадри Патаркацишвили и Александра Перепиличного, а также «покушение на жизнь и здоровье» Сергея и Юлии Скрипаль.

В заявлении МИД по делу Скрипалей, говорится, что «лондон обвинил Россию в отравлении собственных граждан, вбросил никогда не использовавшееся у нас название химического вещества, развернул масштабную политическую и медийную кампанию».

«Если российской стороне не будут предоставлены убедительные доказательства обратного, будем считать, что мы имеем дело с покушением на жизнь наших сограждан в результате крупнейшей политической провокации», — заявило российское внешнеполитическое ведомство.


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Сегодня в 15:38, просмотров: 200, комментариев: 1


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 15:45
Смешной заголовок. Сами-то они очень способны ага видим

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