​Югорчанина приговорили к пожизненному сроку за убийство четырех человек

Суд Югры вынес приговор в отношении жителя Октябрьского района, которого признали виновным в совершении убийства с целью скрыть другое преступление.
Пьянствуя в одной из квартир поселка Березово он убил двух собутыльников топором. Затем, поняв, что спящие в соседней комнате хозяева квартиры могут догадаться о том, кто все это устроил, он пошел и зарубил топором еще и их.
Суд признал подсудимого виновным в совершении убийств. Сейчас ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Бизнес молодых в Сургуте. Шеф-кондитер мастерской «Счастье» Алика Семенькова // ONLINE 29 марта в 13.00