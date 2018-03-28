​Свидетели рассказали о причинах пожара в Кемерове

Инструктор детской площадки кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» Сергей Сочинский рассказал, что пожар начался в батутной яме, пишет «Интерфакс».

«Свидетель в показаниях подтверждает информацию о том, что очаг был на детской площадке - в батутной яме», – сказал судья Заводского суда Кемерово Дмитрий Шандров.

«Причиной пожара, возможно, стала проводка или искра с потолка - там был целый пучок кабелей. Дети в яме и никто из персонала точно не курили», – говорится в показаниях.

Следователь добавил, что согласно показаниям ещё одного свидетеля – заместителя управляющей ТРЦ, противопожарные инструктажи среди сотрудников не проводились, пожарная сигнализация была неисправна.