​Свидетели рассказали о причинах пожара в Кемерове

Инструктор детской площадки кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» Сергей Сочинский рассказал, что пожар начался в батутной яме, пишет «Интерфакс».
«Свидетель в показаниях подтверждает информацию о том, что очаг был на детской площадке - в батутной яме», – сказал судья Заводского суда Кемерово Дмитрий Шандров.
«Причиной пожара, возможно, стала проводка или искра с потолка - там был целый пучок кабелей. Дети в яме и никто из персонала точно не курили», – говорится в показаниях.
Следователь добавил, что согласно показаниям ещё одного свидетеля – заместителя управляющей ТРЦ, противопожарные инструктажи среди сотрудников не проводились, пожарная сигнализация была неисправна.
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