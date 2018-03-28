​ХК «Югра» исключен из Континентальной хоккейной лиги

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) исключил ханты-мансийский ХК «Югру» из состава лиги, сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу лиги.

Ранее КХЛ разработала специальный рейтинг, в котором учитываются спортивные и экономические показатели клубов: спортивные достижения, расходы на зарплаты игроков, рейтинг телетрансляций, государственное финансирование, заполняемость и вместимость арены, наличие задержек по зарплате.

Согласно рейтингу, худшие клубы должны покинуть лигу. А худшими за последние три года стали «Югра» и «Лада».