​Следственный комитет завел уголовное дело на распространителя ложной информации о жертвах в Кемерово

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, пишет Meduza.

В сети он также известен как Евгений Вольнов. Дело расследуется по статье 282 УК РФ («возбуждение ненависти или вражды»).

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде ареста заочно. В ближайшее время он будет объявлен в розыск», - пишет следственный комитет.