​Центробанк предложил возложить на бывших собственников банков расходы на санацию

Центральный банк России предложил частично возложить на бывших собственников банков расходы на санацию, пишут «Ведомости».

С владельцев банков, которым потребовалась процедура финансового оздоровления, регулятор намерен взыскивать упущенную выгоду от потраченных им на санацию средств.

По расчетам опрошенных «Ведомостями» экспертов, если бы предложение ЦБ уже было бы принято, то при санации банка «Открытие» регулятор мог бы предъявить его собственникам убытки примерно на 752 миллиарда рублей по вложениям в капитал