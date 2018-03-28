​«Лукойл» выбил «Роснефть» из тройки российских лидеров по капитализации

«Роснефть» выбыла из тройки российских лидеров по капитализации. Ее место занял «Лукойл», пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Московской биржи.

По итогам торгов во вторник, «Лукойл» подорожал на 2,05% к уровню закрытия в понедельник до 3,298 трлн руб., а «Роснефть» – на 0,52% до 3,281 трлн рублей.

Таким образом «Роснефть» опустилась на четвертое место в списке самых дорогих по капитализации российских компаний.

На второй позиции «Газпром» с капитализацией 3,333 трлн руб. На первом месте Сбербанк со стоимостью более 5,786 трлн рублей.