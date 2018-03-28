​В Сургуте отменена концертная программа «Весна в стиле JAZZ». Она пройдет в мае

Концертная программа «Весна в стиле JAZZ» в исполнении оркестра духовых инструментов «Сургут Экспресс-бэнд» не состоится.
Концерт пройдёт 17 мая в 19:00. Билеты действительны.
Концертная программа «Весна в стиле JAZZ» в исполнении оркестра духовых инструментов «Сургут Экспресс-бэнд» не состоится.
Концерт пройдёт 17 мая в 19:00. Билеты действительны.
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Бизнес молодых в Сургуте. Директор творческой мастерской «От души» Алёна Аликаева // ONLINE 30 марта в 11.00