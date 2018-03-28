​Пранкера, запустившего фейковую информацию о 300 погибших в «Зимней вишне», будут судить

Следственный комитет РФ начал проверку действий украинского пранкера Евгения Вольнова, который, представляясь сотрудником МЧС, звонил в морг и спрашивал у сотрудников о готовности принять 300 погибших из торгового центра «Зимняя Вишня», пишет Lenta.

«Он распространял заведомо ложную информацию, вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших», — сказано в пресс-релизе СК.

Сам Вольнов объяснил, что «является единственным, кто говорит правду и не боится этого». «Количество 300 было взято мной, учитывая анализ количества мест в кинозалах», — пояснил он.

Он думает, что российские власти «очевидно будут пытаться замолчать количество потерь». «Ни одна официальная российская структура не заслуживает доверия. МЧС-ники могли достать детей, но они позволили им задохнуться. Хочется напомнить россиянам, что благодаря их бездействию умирают дети во всем мире: в Сирии, в Украине и не только. Это хороший повод задуматься, во что россияне превратили свое государство», — подытожил блогер.

Накануне, 27 марта, глава МЧС России Владимир Пучков объявил об окончании поисковой операции в Кемерове. По официальным данным, при пожаре в ТЦ погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет обрабатывает заявления о пропаже 67 человек во время пожара.