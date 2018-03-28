​Управляющая ТЦ в Кемерово заявила, что двери в кинозалы были открыты

Управляющая торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово Надежда Судденок, обвиняемая по делу о пожарезаявила, что сотрудники ТЦ никогда не закрывали двери в кинозалы, пишет Meduza.

«Никогда у нас наши двери в кинотеатрах не закрывались. <…> У нас есть жалобы гостей, которые пишут, что заколебали, ходите и хлопаете дверями. Мы не можем делать замечания гостям, поэтому гости вправе делать все, что они хотят, поэтому двери в кинотеатры не закрывались никогда», — сказала Судденок журналистам в суде.

По ее словам, она не знала о нарушениях правил пожарной безопасности в торговом центре. «14 февраля были учения, и срабатывала пожарная сигнализация… Не было ни одного замечания», — заявила Судденок.

Судденок уверена, что причиной пожара стал поджог.

«Сотрудник, которого я спрашивала, где возник пожар, — инструктор детского аттракциона — она услышала в этот момент хлопок, повернулась и увидела столп огня. Это [загорелась] поролоновая куча рядом с батутами», — цитирует Судденок ТАСС.