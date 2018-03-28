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​Управляющая ТЦ в Кемерово заявила, что двери в кинозалы были открыты

Управляющая торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово Надежда Судденок, обвиняемая по делу о пожарезаявила, что сотрудники ТЦ никогда не закрывали двери в кинозалы, пишет Meduza.

«Никогда у нас наши двери в кинотеатрах не закрывались. <…> У нас есть жалобы гостей, которые пишут, что заколебали, ходите и хлопаете дверями. Мы не можем делать замечания гостям, поэтому гости вправе делать все, что они хотят, поэтому двери в кинотеатры не закрывались никогда», — сказала Судденок журналистам в суде.

По ее словам, она не знала о нарушениях правил пожарной безопасности в торговом центре. «14 февраля были учения, и срабатывала пожарная сигнализация… Не было ни одного замечания», — заявила Судденок.

Судденок уверена, что причиной пожара стал поджог.

«Сотрудник, которого я спрашивала, где возник пожар, — инструктор детского аттракциона — она услышала в этот момент хлопок, повернулась и увидела столп огня. Это [загорелась] поролоновая куча рядом с батутами», — цитирует Судденок ТАСС.


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Сегодня в 09:21, просмотров: 978, комментариев: 1


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Комментарии:
Жучка
не нравится
Сегодня в 09:39
У неё-то откуда такая уверенность, что дверь в кинозал была открыта, когда ее там не было, а дети звонили своим родителям и плакали, что не могут выйти из зала. Дверь была закрыта. Понятное дело адвокат уже поработал. Раз не знала о текущем положении пожарной безопасности, значит не интересовалась.
Почему билетерша ещё не под арестом? Мало того закрыла дверь, так ещё оставила детей заживо умирать, спасая свою ничтожную жизнь.

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Мнения

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