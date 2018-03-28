​В ГКЦ продолжается прием заявок на участие в конкурсе исполнителей эстрадной песни «Молодые голоса Сургута»

«Городской культурный центр» проводит конкурс исполнителей эстрадной песни «Молодые голоса Сургута».
Цель конкурса: Сохранение и развитие лучших традиций эстрадного пения. Раскрытие творческого потенциала молодежи города Сургута.
Задачи:
- популяризация вокального искусства среди молодежи,
- активизация творческой деятельности в жанрах любительского эстрадного пения,
- выявление одаренных исполнителей,
- создание условий для обмена творческим опытом исполнителей и руководителей творческих коллективов.
В конкурсе о себе заявят молодые исполнители в возрасте от 16 до 25 лет – это участники коллективов учреждений культуры города, учреждений дополнительного и среднего образования, частных школ.
Мероприятие пройдет в несколько этапов: 21 апреля - отбор участников, 22 апреля - Гала-концерт и церемония награждения конкурса.
Заявки на участие подаются в срок до 10.04.2018г. в Оргкомитет конкурса по адресу: МАУ «Городской культурный центр», ул. Сибирская, д.2 каб. №2 с 14.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, а также по электронной почте zayavka.gkc@mail.ru, справки по телефону: 24-36-90
Бизнес молодых в Сургуте. Директор творческой мастерской «От души» Алёна Аликаева // ONLINE 30 марта в 11.00