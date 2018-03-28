​В ГКЦ продолжается прием заявок на участие в конкурсе исполнителей эстрадной песни «Молодые голоса Сургута»

«Городской культурный центр» проводит конкурс исполнителей эстрадной песни «Молодые голоса Сургута».

Цель конкурса: Сохранение и развитие лучших традиций эстрадного пения. Раскрытие творческого потенциала молодежи города Сургута.

Задачи:

- популяризация вокального искусства среди молодежи,

- активизация творческой деятельности в жанрах любительского эстрадного пения,

- выявление одаренных исполнителей,

- создание условий для обмена творческим опытом исполнителей и руководителей творческих коллективов.

В конкурсе о себе заявят молодые исполнители в возрасте от 16 до 25 лет – это участники коллективов учреждений культуры города, учреждений дополнительного и среднего образования, частных школ.

Мероприятие пройдет в несколько этапов: 21 апреля - отбор участников, 22 апреля - Гала-концерт и церемония награждения конкурса.

Заявки на участие подаются в срок до 10.04.2018г. в Оргкомитет конкурса по адресу: МАУ «Городской культурный центр», ул. Сибирская, д.2 каб. №2 с 14.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, а также по электронной почте zayavka.gkc@mail.ru, справки по телефону: 24-36-90