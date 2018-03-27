В кемеровской «Зимней вишне» завершилась поисковая операция. Теперь здание подготовят к сносу

На месте пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» завершилась поисковая операция, сообщает Lenta.ru.

«Мы завершаем поисковую операцию», — объявил глава МЧС Владимир Пучков во время совещания в штабе по ликвидации последствий происшествия. По его словам, будет осуществлена перегруппировка сил, после которой часть подразделений продолжит работать на месте. Все обнаруженные останки погибших передали представителям Следственного комитета.

Также в МЧС добавили, что в настоящее время на месте пожара «завершены демонтажные работы неустойчивых конструкций здания и мероприятия по недопущению повторных возгораний». По словам Пучкова, здание ТЦ подлежит сносу.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Судя по списку, опубликованному кемеровской мэрией, пострадали 69 человек. 28 марта в России объявлен днем траура.