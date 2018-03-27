Росгвардия проверит ЧОПы во всех торговых центрах на право работать в таких местах

Росгвардия 28 марта начнет проверки ЧОПов во всех торговых центрах после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», передает «Коммерсант» слова советника директора Росгвардии Александра Хинштейна. По его словам, прежде всего будет проверяться наличие у ЧОПов права на охрану заведений с массовым пребыванием людей. Такое право должно быть отражено в лицензии, выданной охранному предприятию.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что сотрудник охраны кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» не включил работающую систему оповещения. До того сигнализация не работала почти неделю. Сотрудник ЧОПа был задержан следователями, СКР ходатайствовал о его аресте.

В результате пожара в кемеровском ТЦ 25 марта погибли 64 человека, из них 41 — дети.