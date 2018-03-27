В день траура на российском телевидении не будет рекламы

Первый канал, ВГТРК («Россия 1» и «Россия 24»), НТВ, РЕН ТВ и «Пятница» отказались от показа рекламных роликов в эфире в день национального траура по погибшим при пожаре в Кемерово.

"В этот день мы уберем из эфира развлекательные программы и рекламу", - сообщили Интерфакс в пресс-службе Первого канала.

«Пятница» отказалась от показа «Мейкаперов» и «Утра пятницы» в среду, сообщает РБК. В пресс-службе НТВ рассказали, что развлекательных программ не появляется в эфире с понедельника.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим в результате пожара в торговом центре в Кемерово.