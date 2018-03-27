​В СурГПУ прошли региональные соревнования по мини-футболу

23 марта в Педагогическом университете состоялись футбольные матчи в рамках программы «Специальная Олимпиада России».

В окружных соревнованиях участвовали команды юношей и девочек из Сургутской школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Сургутской школы с профессиональной подготовкой.

Впервые проведены соревнования по Юнифайд-футболу – объединённому спорту – сборных команд девочек (обучающихся в школах) и студенток СурГПУ. Победила дружба! Восторг у болельщиков вызвал премьерный товарищеский матч между тренерами команд-участниц соревнований и студентами Педагогического. Победили наши студенты!

Судейство соревнований и волонтёрское сопровождение осуществляли обучающиеся выпускного курса направления подготовки «Адаптивная физическая культура». Главный судья соревнований – Карен Мадоян, судьи – Петр Горев и Анастасия Лакомкина.

Первое место по итогам соревнований заняла команда обучающихся Сургутской школы с профессиональной подготовкой (старший состав)! Победители региональных соревнований примут участие во Всероссийских Специальных Играх Специальной Олимпиады по мини-футболу в Санкт-Петербурге в апреле.