​В Сургуте пройдет выступление питерской группы «Разные люди»

14 апреля в культурном центре «Порт» с сольным концертом выступит лидер питерской группы «Разные люди» Александр Чернецкий.
«Александр Чернецкий - уникальный человек, наделённый недюжинной силой духа и глубиной мысли. Лидер-вокалист с необычно выразительным голосом, автор песен, композитор, ритм-гитарист и просто талантливый и замечательный человек», – пишут организаторы мероприятия.
Начало концерта в 19:00
Возрастное ограничение: 16+
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