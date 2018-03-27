В Ханты-Мансийске отменили открытие Чемпионата России по биатлону

Торжественная церемония открытия Чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске отменена, сообщается на сайте правительства Югры. Мероприятие планировалось провести 28 марта.

Решение об отмене было принято в связи с трагедией в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Соревнования пройдут в соответствии с расписанием. Самые сильные спортсмены страны поборются за награды в пяти дисциплинах. Индивидуальная гонка, первое состязание, состоится уже 29 марта. Также в рамках чемпионата пройдут спринт, масс старт, пасьют и эстафета.