​Родственники пострадавших собрали данные о 85 пропавших без вести после пожара в Кемерово

В штабе, созданном родственниками жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, собраны данные о 85 пропавших без вести, пишет «Интерфакс».

«Данные получены лично, по почте и SMS. Фамилии не повторяются. 70% пропавших без вести — дети, средний возраст — 10-13 лет», — сообщил один из представителей штаба.

По его словам, собранные данные будут направлены в полицию.

Отметим, что на митинге, который начался утром 27 марта в Кемерово, представители штаба, созданного родственниками жертв, сообщили, что располагают данными о 78 пропавших без вести после пожара, из которых около 70 — дети.