Детские игровые зоны в большинстве торговых центров в России не соответствуют нормам

Большинство торговых и развлекательных центров не выполняют нормативы по размещению детских игровых зон, передает «Интерфакс» мнение федеральных экспертов.

Согласно действующим в России с 2009 года СНиПам (Строительным нормам и правилам), в торгово-развлекательных комплексах, многофункциональных центрах, выставках, музеях «детские игровые зоны следует размещать не выше второго этажа и не далее 20 метров от эвакуационного выхода».

Большинство детских игровых зон в российских торговых центрах расположено на верхних этажах, - рассказал президент Российского совета торговых центров Булат Шакиров.

«Традиционно детские развлечения, кино, фудкорд и все, что связано именно с этим, размещается на последнем этаже - это может второй, третий, четвертый, пятый и так далее, в зависимости от параметров ТЦ. Как правило, это третий этаж, если говорить в среднем. Такую конфигурацию имеет подавляющее число российских ТЦ, это мировая практика», - подтвердил председатель совета директоров RRG Денис Колокольников.

По словам эксперта, во-первых, для кинотеатров и детских развлечений требуются высокие потолки. «Во-вторых, это связано с экономическими показателями: детские развлечения и кино платят меньше, чем другие арендаторы, но выполняют якорную функцию», - пояснил Колокольников.