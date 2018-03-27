​Сургутские школьники получили награды на Всероссийском форуме «Шаг в будущее»

Школьники из Сургута приняли участие во Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее». Он был посвящен 165-летию со дня рождения выдающегося русского инженера, изобретателя и ученого Владимира Григорьевича Шухова, пишет пресс-служба АУ «Региональный молодежный центр».
Участниками форума стали победители региональных этапов Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее»
По результатам участия в форуме сургутские школьники завоевали следующие награды:
- «Химия и химические технологии»: Зенов Федор, город Сургут, диплом лауреата 3 степени;
- «Культурология»: Ерофеева Наталья, город Сургут, диплом лауреата 2 степени;
Бизнес молодых в Сургуте. Директор творческой мастерской «От души» Алёна Аликаева // ONLINE 30 марта в 11.00