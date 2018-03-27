Следователи задержали начальника нефтеюганской полиции. Ему вменяют получение взятки

Сотрудниками следственного комитета РФ по Югре задержали начальника ОМВД России по г. Нефтеюганску и начальника отдела по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, организации применения административного законодательства УМВД России по ХМАО – Югре, пишет пресс-служба ведомства.

Правоохранители обвиняются в получении взятки.

Начальником УМВД России по Югре назначена служебная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего. В случае, подтверждения вины, правоохранители будет уволены из органов внутренних дел.