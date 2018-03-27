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​Студентка СурГПУ стала второй самой сильной девушкой России

Юная спортсменка 157 раз вырвала гирю весом 24 кг и взяла серебро Первенства России по гиревому спорту среди юниоров. Теперь она вместе с другими победителями из Сургута отправится на Первенство Европы в Венгрию.

Всероссийские соревнования для самых сильных парней и девушек проходили с 22 по 24 марта во дворце спорта «Москвич» в Москве. В нём приняли участие около 200 участников. В общекомандном зачёте сборная Ханты-Мансийского автономного округа - Югры заняла 6 место среди 28 команд участниц. За команду Югры выступали студенты Сургутского государственного педагогического университета.

По итогам соревнований серебряной медалью награждена Анастасия Щелкунова. В упражнении «рывок гири» она вырвала гирю весом 24 килограмма 157 раз! Интересно, что девушка учится не на факультете физкультуры и спорта, как другие члены команды, а на факультете филологии, и через несколько лет у сургутских школьников появится одна из самых сильных учительниц русского языка в стране.

- В скором будущем я стану учителем русского языка и литературы. СурГПУ для меня – это место, где я становлюсь лучше. Еще будучи первокурсницей, я играла в сборной команде по баскетболу, была физоргом филологического факультета, участвовала в "Студенческой весне" и выступала на конференциях. Но мне хотелось найти своё дело, свою отдушину, стать частью чего-то важного. И я нашла! Таким делом стали занятия гиревым спортом. Я тренировалась и продолжаю тренироваться среди лучших – с мастерами спорта у самого замечательного тренера - Руслана Ильтизаровича Садыкова. Упорство и стремление стать лучше помогли мне добиться хороших результатов, - рассказала девушка.

А вот, что сообщил о своей воспитаннице тренер:

- Анастасия не только замечательная спортсменка, но и ответственная студентка. Её очень хвалят на факультете, так как на первом месте у неё учёба, и она никогда не пропускает лекции. Будущая учительница русского языка и литературы в свои 22 года является мастером спорта, входит в спортивную элиту Сургута и скоро в составе сборной поедет в Венгрию – защищать честь России, Сургута и СурГПУ. Удачи и Насте и остальным нашим спортсменам! – напутствовал ребят Руслан Садыков.

По итогам соревнований в составе сборной команды России на первенство Европы в г. Кечкемет (Венгрия) с 10 по 14 мая отправятся студенты СурГПУ: Анастасия Щелкунова, второй серебряный призёр Григорий Шипилов и еще два замечательно выступившие спортсмена - Артём Баранов и Наталия Мажаева.


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Сегодня в 15:33, просмотров: 189, комментариев: 0


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