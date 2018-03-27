В России объявлен национальный траур по погибшим в Кемерово и он продлится один день

Президент РФ Владимир Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим в результате пожара в торговом центре в Кемерово, передает «Медуза».
Соответствующий указ подписан президентом, сообщила пресс-служба Кремля.
Президент РФ Владимир Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим в результате пожара в торговом центре в Кемерово, передает «Медуза».
Соответствующий указ подписан президентом, сообщила пресс-служба Кремля.
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться
Бизнес молодых в Сургуте. Директор творческой мастерской «От души» Алёна Аликаева // ONLINE 30 марта в 11.00