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В Центральной библиотеке Сургута состоится презентация проекта «Большое чтение на 60-й параллели»

29 марта 2018 года, в 15.00 в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина состоится презентация проекта «Большое чтение на 60-й параллели. Поэтическая миниатюра».

На презентации состоится вручение участникам мероприятия книги проекта – сборника поэтической миниатюры «Тонкая книга», включающего 122 произведения отечественной и зарубежной поэзии, самые ранние из которых относятся к VI–VII вв.

С 2009 года Централизованная библиотечная система реализует на территории города Сургута проект «Большое чтение на 60-й параллели», направленный на привлечение внимания к книге и чтению, развитие каналов социальных коммуникаций, совершенствование навыков совместного обсуждения гуманитарных ценностей, значимых жизненных вопросов.

Мероприятия проекта проводятся один раз в два года, каждый этап имеет свое название и тему, под каждый разрабатывается концепция. Общей составляющей всех этапов является издание определенной книги, содержание и тематика которой становятся предметом обсуждения, стимулом для проявления и реализации творческого и интеллектуального потенциала. В мероприятиях участвуют все желающие, целевой аудиторией является молодежь. В проекте всегда участвуют писатели, издатели, деятели культуры, образования, искусства.

В рамках первого этапа проекта «Любовь к жизни» (2009 г.) обсуждалась тема преодоления трудных жизненных обстоятельств, город читал двухтомник Джека Лондона, изданный на двух языках. Концепция второго этапа проекта «Домострой: скрепить семью книгой» (2011 г.) стала предметом для разговора о возрождении традиционных семейных ценностей, книгой была выбрана энциклопедия русской жизни «Домострой». Мероприятия третьего этапа проекта «Герой нашего времени» (2013 г.) были объединены темой определения нравственной жизненной цели и смысла существования. Темой четвертого этапа проекта «Мифы и сказки Югры» (2015 г.) стало сохранение мифопоэтики и мифопрозы коренных народов Югры, духовного богатства округа.

В 2018 году темой проекта является «Поэтическая миниатюра». Мероприятия проекта направлены на привлечение внимания к месту и роли поэзии в жизни человека, расширение знаний о поэзии малых форм.

С марта по декабрь в библиотеках города и на площадках партнеров пройдут мероприятия разного формата: выставки, конкурсы, творческие и дискуссионные встречи, в рамках которых участникам будет предложено поразмышлять и ответить на вопросы:

  • Зачем вообще читать поэзию?
  • Как научить себя получать удовольствие от поэзии?
  • Как открывать с её помощью новое в себе и в мире?
  • Как сделать свою жизнь полнее?

Время начала:15.00. Адрес:ул. Республики, 78/1.

Дополнительная информация:24-20-46.


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Сегодня в 15:14, просмотров: 159, комментариев: 0


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