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​139 российских дипломатов будут высланы из разных стран

Вслед за Великобританией, по последним данным, еще 23 государства объявили о высылке российских дипломатов, пишет «Интерфакс».

Такое решение приняли 16 стран Европейского союза, а также США, Канада, Албания, Македония, Норвегия, Украина и Австралия в связи с «делом Скрипаля».

Ранее британские власти, возложившие на Россию вину за отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, выслали из Великобритании 23 российских дипломатов.

  • США - 60
  • Великобритания - 23
  • Украина - 13
  • Канада - 4
  • Германия - 4
  • Франция - 4
  • Польша - 4
  • Чехия - 3
  • Литва - 3
  • Албания - 2
  • Австралия - 2
  • Италия - 2
  • Нидерланды - 2
  • Дания - 2
  • Испания - 2
  • Швеция - 1
  • Венгрия - 1
  • Македония - 1
  • Норвегия - 1
  • Финляндия - 1
  • Хорватия - 1
  • Румыния - 1
  • Латвия - 1
  • Эстония - 1

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Сегодня в 15:11, просмотров: 188, комментариев: 0


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