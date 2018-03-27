​139 российских дипломатов будут высланы из разных стран

Вслед за Великобританией, по последним данным, еще 23 государства объявили о высылке российских дипломатов, пишет «Интерфакс».

Такое решение приняли 16 стран Европейского союза, а также США, Канада, Албания, Македония, Норвегия, Украина и Австралия в связи с «делом Скрипаля».

Ранее британские власти, возложившие на Россию вину за отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, выслали из Великобритании 23 российских дипломатов.