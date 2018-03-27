​139 российских дипломатов будут высланы из разных стран

Вслед за Великобританией, по последним данным, еще 23 государства объявили о высылке российских дипломатов, пишет «Интерфакс».
Такое решение приняли 16 стран Европейского союза, а также США, Канада, Албания, Македония, Норвегия, Украина и Австралия в связи с «делом Скрипаля».
Ранее британские власти, возложившие на Россию вину за отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, выслали из Великобритании 23 российских дипломатов.
- США - 60
- Великобритания - 23
- Украина - 13
- Канада - 4
- Германия - 4
- Франция - 4
- Польша - 4
- Чехия - 3
- Литва - 3
- Албания - 2
- Австралия - 2
- Италия - 2
- Нидерланды - 2
- Дания - 2
- Испания - 2
- Швеция - 1
- Венгрия - 1
- Македония - 1
- Норвегия - 1
- Финляндия - 1
- Хорватия - 1
- Румыния - 1
- Латвия - 1
- Эстония - 1
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