​Тулеев лично извинился перед Путиным за ЧС в Кемерево

Губернатор Аман Тулеев принес извинения президенту Владимиру Путину за пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», пишет «РБК».

«Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории», — заявил руководитель области.

Тулеев отметил, что докладывал главе государства о ситуации в Кемерово 25 марта. На момент этого телефонного разговора Тулеева с президентом (18:30 мск) было известно о семи погибших и 27 пострадавших.

«А потом как снежный ком все это стало накатываться. И после звонка, что погибла племянница, я уже все понял. Но повторно не стал вам звонить, потому что картина уже примерно представлялась. Остальное, вы совершенно правильно сказали, на ровном месте: разгильдяйство, халатность, попустительство. Все это видно», — добавил глава Кемеровской области на совещании с президентом.