​ТЦ Югры будут проверены на соблюдение требований пожарной безопасности

В Югре будут проведены дополнительные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций и пожаров в торгово-развлекательных комплексах региона. Общественные здания будут обследованы на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Такое решение было принято в связи с трагедией, случившейся в торговом центре Кемерово.

Точный перечень торговых центров, подлежащих обследованию, составит Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Югры до 28 марта.

Особое внимание в ходе проверок будет уделено наличию и исправности систем противопожарной защиты, огнетушителей, систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, а также содержанию эвакуационных путей и выходов.