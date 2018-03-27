​В Кемерово вероятно погибли 200 животных из контактного зоопарка при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»

Около 200 животных остались в контактном зоопарке на третьем этаже здания ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар, пишет «ТАСС» со ссылкой на заявление директора зоопарка Евгения Видемана.

«Я думаю, что они задохнулись и погибли, потому что я выходил последним, людей на территории зоопарка не оставалось. <…> Было сильное задымление на третьем этаже, люди выходили в панике по боковой лестнице. Я просто прикрыл двери: кого-то спасать, вытаскивать животных просто физически не было никакой возможности. Я предполагаю, как ветврач, что животные уже просто задохнулись от дыма», - сказал он.

По данным с сайта зоопарка, в нем содержались 25 различных видов животных: генетты, кролики, морские свинки, карликовые камерунские козы, цесарки, африканские ежи, ушастые ежи, сухопутные черепахи, мини пиги, песцы, сурикаты, белки, лисы, хомяки, волнистые попугаи и шиншиллы.