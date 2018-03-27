Крупная компания, связанная с экс-замглавы Сургута, проходит через процедуру банкротства

Уральская компания «Корпорация развития» проходит через процедуру банкротства. Соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд Свердловской области 23 марта.

Согласно данным из картотеки дел, в адрес компании было подано исковое заявление о взыскании задолженности от московского ООО «Бруно Финанс». Истец указал, что «Корпорация» должна ему почти 66,9 млн рублей.

Еще в ноябре 2016 года Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску компании «Мостострой-12» к «Корпорации развития» и ООО «УралСтройТехнологии». Судебные разбирательства тогда касались контракта на строительство моста через реку Надым (ЯНАО). «Корпорации развития» была инвестором-застройщиком проекта, «УралСтройТехнологии» — заказчиком, «Мостострой-12» — генподрядчиком.

Суд постановил взыскать солидарно с «Корпорации развития» и «УралСтройТехнологии» крупную сумму: 1 млрд 707 млн рублей (задолженность), 369,7 млн (проценты), 200 тыс. (государственная пошлина) и 1 млн (расходов за проведенную по делу судебную экспертизу).

Позже от «Бруно финанс» поступило заявление о частичном процессуальном правопреемстве истца в отношении суммы в размере 66 млн 914 тыс. рублей. Оно было удовлетворено.

Напомним, что до своего приезда в Сургут в «Корпорации развития» долгое время работал экс-замглавы города Александр Шатунов. После его отставки, многие поговаривали, что бывший чиновник мог вернуться на свое старое место работы, однако к тому моменту у «Корпорации развития» уже начались проблемы. Был задержан генеральный директор компании Сергей Маслов, против которого выдвинули обвинение в хищении одного миллиарда рублей. В декабре Маслов был неожиданно отпущен, а уголовное дело в отношении него было прекращено. За время его отсутствия начались судебные процессы с подрядчиками и кредиторами, которые и привели компанию к банкротству.